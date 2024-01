Zmiany w radach społecznych szpitali w Kujawsko-Pomorskiem. Nie wiadomo kto, zastąpi odwołanych przedstawicieli PiS

Czym zajmuje się rada społeczna?

"Polityków zamieniono na fachowców"

Gorzkich słów na temat własnego odwołania nie szczędzi Tomasz Latos, który zasiadał w radach dwóch bydgoskich szpitali:

- Spodziewałem się tego, tak jak i spodziewałem się tego, że przestanę być przewodniczącym rady społecznej szpitala MSWiA. Myślałem tylko, że będzie to raczej kwestia paru miesięcy, niż dni. No, ale widać, taki urok tej władzy i tych ludzi, którzy ją reprezentują - mówi Latos. - Myślę, że przede wszystkim pracownicy Biziela wiedzą, ile mi się udało zrobić dla tego szpitala i wcześniej, jeżeli chodzi o inwestycje i później, jeśli chodzi o przekonanie i podjęcie skutecznych działań, by nie doszło do fuzji dwóch szpitali uniwersyteckich. Mam ogromną satysfakcję z tego, co udało się zrobić i życzę osobie, która będzie na moim miejscu, by podążała tą drogą rzeczywistego wspierania tego szpitala.