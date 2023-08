Zmiany w przepisach. Poprzednie przepisy były zbyt surowe?

We wrześniu 2023 weszły w życie przepisy zakładające podwyższenie maksymalnej liczbę punktów karnych do 15 punktów.

Zmiany w 2022 - zbyt rygorystyczne?

Po rozgrzeszenie znowu do WORD?

Obecna nowelizacja to krok wstecz. Punkty karne ponownie będą likwidowane po roku, wracają również kursy redukacyjne w WORD-ach.

Należy jednak zwrócić uwagę, że na przedawnienie punktów liczyć można nie rok po popełnieniu wykroczenia, ale rok po opłaceniu mandatu. W przypadku spraw, które trafiły do sądu – od uprawomocnienia się grzywny.

Co ważne, kary naliczone do 16 września kasować się będą dopiero po 24 miesiącach od opłacenia mandatu.

Przepis o przedawnieniu miał obowiązywać od 1 lipca. Wydłużono vacatio legis do 17 września 2023 roku.