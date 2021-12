Zmodernizowano schronisko z usługami opiekuńczymi. Na otwarcie zaprasza Brodnickie Centrum Caritas

Brodnickie Centrum Caritas zaprasza w piątek, 3 grudnia o g. 10 na otwarcie zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi przy ul. Polnej 20 w Chełmży. W uroczystym otwarciu weźmie udział biskup Wiesław Śmigiel.

Z kolei o g. 11 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży rozpocznie się konferencja "Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu - nowe wyzwania usług społecznych", skierowana głównie do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. W programie konferencji, która potrwa do g. 14.30 jest m.in. przedstawienie statystyk dotyczących problemu bezdomności w naszym województwie, zaprezentowanie strategii rozwoju usług społecznych, przykłady form współpracy i rozwiązań dla bezdomnych, poruszenie tematu zagrożenia bezdomnością wśród młodzieży, a także wyzwań na przyszłość.

Przypomnijmy, że ośrodek wsparcia w Chełmży ma za zadanie pomagać wyjść na prostą nie tylko bezdomnym, ale również osobom, które z różnych przyczyn straciły dach nad głową. W budynku znajduje się noclegownia, schroniska, mieszkania chronione, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczna, punkt medyczny, magazyn żywności, można także skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego.