Znakowanie mieszkań - tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sekretne znaki złodziei OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Złodzieje często oznaczają mieszkania i domy, które chcą okraść. Używają do tego prostego i dosyć starego systemu znaków i symboli.

Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść.