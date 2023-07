Znów możemy zwiedzać Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu, dzielnicy Inowrocławia

Na terenie należącym do Domu Rodziny Jana Kasprowicza znajduje się plenerowa scena i wypożyczalnia rowerów . Są tam też sanitariaty. Turyści odwiedzający oddział inowrocławskiego muzeum mogą na miejscu otrzymać pamiątkową pieczątkę i wpisać się do pamiątkowej księgi. Jako pierwszy, krótki wpis zamieści tam dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza. Pod datą 29 czerwca 2023 napisał - "Wróciliśmy. M. Woźniak". Kolejnego wpisu dokonali cykliści z Klubu Turystyki Rowerowej "Kujawiak" z Inowrocławia, którzy odwiedzili otwarty po remoncie Dom Rodziny Jana Kasprowicza w piątek, 30 czerwca.

W sezonie letnim Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu czynny jest: we wtorki i czwartki od 10 do 15, w środy i piątki od 10 do 17, w soboty i niedziele od 10 do 16. W poniedziałki obiekt jest nieczynny.