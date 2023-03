Znów setki dzieci na lekcji u Moniki Pyrek. "Wysiłek fizyczny może być olbrzymią przyjemnością"

W Rybniku w zajęciach udział wzięli uczniowie ze szkoły nr 36. – Bardzo dziękuję fundacji za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenia tej niezwykłej lekcji w naszej szkole. Dla dzieciaków to wielka atrakcja, a dla nas nauczycieli ogrom insporacji – mówi Monika Szczepanik, nauczycielka wychowania fizycznego, która zgłosiła rybnicką szkołę do programu.

Realizowana po raz kolejny akcja nadal ściąga tłumy dzieciaków, które z zachwytem zauważają, że można znakomicie wykorzystać nowe technologie przy sportowej aktywności. „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Lekcja trwa dwie godziny, a uczniowie mogą ćwiczyć na wszystkich dostępnych urządzeniach. Uczniowie ćwiczą m.in. na ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich i rowerowych. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

– Pierwszy raz widziałam takie maszyny i naprawdę robi to wielkie wrażenie. Najbardziej podobało mi się narciarstwo i wspinaczka – mówiła Wiktoria z klasy IV rybnickiej szkoły.

– Co mi się podobało? Wszystko! Pokonałam dziesięć stacji i wszystkie były super. Bardzo fajni było też instruktorzy – dodała jej koleżanka Zuzia.

Monika Pyrek, pomysłodawczyni akcji podkreślała, że w dzisiejszych czasach, gdy na dzieci czekają tysiące różnych atrakcji, trzeba walczyć, by chciały być aktywne fizycznie fizycznie.

– Nasz główny cel to zachęcenie dzieciaki do aktywności. Pokazujemy im, że ruch i zmęczenie po zajęciach daje nieprawdopodobną przyjemność. Po kolejnych edycjach naszej akcji wiem, że można zachęcić dzieciaki do uprawiania sportu, jeśli zrobi się w atrakcyjny i ciekawy sposób – mówi Monika Pyrek, ambasadorka KINDER Joy of moving. Akcja organizowana przez fundację byłej lekkoatletki jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu.