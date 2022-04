Znów tłumy dzieci na „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” u Moniki Pyrek

Blisko 650 uczniów wzięło udział w dwóch odsłonach akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, które odbyły się we Wrocławiu. Na zaproszenie Fundacji Moniki Pyrek gościem lekcji był Paweł Skóra, mistrz świata we freestyle football, który prezentował uczniom niezwykłe piłkarskie sztuczki.

– Kolejny raz na naszych lekcjach gościliśmy tłumy młodzieży, którym pokazaliśmy, że ruch i aktywność daje bardzo dużo radości. Za każdym razem, gdy widzę tyle uśmiechniętych twarzy po naszych zajęciach jestem bardzo szczęśliwa, bo wiem, że nasz projekt jest bardzo potrzebny i pożyteczny – mówi Monika Pyrek. Niezwykłe lekcje WF we Wrocławiu odbyły się w dwóch szkołach podstawowych – nr 16 i 22. – Warto podkreślić bardzo nowoczesną infrastrukturę sportową w obu placówkach. To bardzo dobrze, bo na pewno dobre i bezpieczne warunki pomagają w zachęceniu do ćwiczeń – dodaje jedna z najlepszych lekkoatletek w polskiej historii. W SP 16 uczniowie przygotowali specjalną „instaramkę” z napisem „WF JEST SUPER i logotypami fundacji oraz jej sponsorów. – Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości”, więc jest oczywiste że zależy nam najbardziej, by pokazać, że wysiłek fizyczny i aktywność dają dużo radości. I to nam się udaje, co może zaowocować lepszym zdrowiem młodych ludzi – dodaje Monika Pyrek.

– To wspaniała inicjatywa, jesteśmy zachwyceni i chcemy więcej! Dla dzieci to było super doświadczenie, ponieważ połączenie sportu i technologii to coś co bardzo ich interesuje. Ponadto przez całe zdalne nauczanie korzystaliśmy z materiałów dostępnych na platformie www.alternatywnelekcjewf.pl, więc dzieci znają panią Monikę i super, że dzisiaj mogły poznać ją na żywo – mówił nauczyciel z wrocławskiej szesnastki Szymon Szyc. Każda tura zajęć w obu szkołach rozpoczynała się od kilkuminutowego pokazu sztuczek piłkarskich w wykonaniu Pawła Skóry. Później mistrz świata we freestyle football czekał na uczniów na stacji piłkarskiej, gdzie można było skorzystać z pomiaru prędkości lotu piłki podczas strzału na bramkę oraz nauki trików.