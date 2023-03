Zobacz ten trik - pierz bieliznę w taki sposób, a przetrwa ci na lata. Tak należy dbać o bieliznę

Często z braku czasu nie przekładamy szczególnej wagi do przechowywania i pielęgnacji bielizny. Upychamy ją po szufladach i pierzemy razem z innymi elementami garderoby. To poważny błąd. Już po kilku takich praniach twoje biustonosze oraz majtki prawdopodobnie zmienią swój kształt i staną się nieprzyjemne w dotyku. Co więcej, zmniejszy się również komfort noszenia, a sam dekolt będzie prezentował się mniej estetycznie. Tymczasem wystarczy do pielęgnacji wprowadzić kilka zmian, aby Twoja bielizna przetrwała w idealnym stanie miesiące, a w przypadku tej wykonanej z wysokiej jakości materiałów - nawet lata.