Takie produkty należy ograniczyć po 30-stce. One zrujnują twoją sylwetkę i zdrowie

Po trzydziestce w naszym organizmie zachodzi szereg niekorzystnych zmian. Aby zachować dobre zdrowie i sylwetkę, nie pozostaje nic innego jak zaakceptować je i zaadoptować się do nowych warunków. Przede wszystkim wydolność organizmu spada, w efekcie szybciej się męczymy i wolniej regenerujemy. Zmniejsza się liczba nefronów w nerkach, które usuwają toksyny z układu krwionośnego, przez co skutki upojenia alkoholowego są znacznie bardziej odczuwalne. Co istotne, zwalnia przemiana materii. Wskutek tego o wiele łatwiej przybieramy na wadze, nawet gdy zwracamy uwagę na to, co kładziemy na talerz. Tyka zegar biologiczny, a na skórze pojawia się coraz więcej oznak starzenia.