Żona Wojciecha Nowickiego: Sukcesy ani trochę nie zmieniły Wojtka

Środowy finał Anna Nowicka oglądała w… pracy. – Jestem pielęgniarką anestezjologiczną i nie mogłam sobie pozwolić na dzień wolny. Oczywiście miałam ogromne emocje, bo wiedziałam, że Wojtek jest bardzo dobrze przygotowany i że będą fajne wyniki. Po pierwszym rzucie nie byłam pewna medalu, ale byłam spokojna, że przejdzie do ścisłego finału. A później już były gratulacje i rozdzwoniony telefon – opowiada żona zawodnika InPost Team.

Rodzina – żona Anna oraz córki Amelia i Izabela – czekają na powrót taty do domu. – Na razie musi jeszcze wystarczyć nam kontakt telefoniczny. Po konkursie Wojtek zadzwonił do mnie po kilku godzinach. Jeszcze wtedy było słychać w nim emocje i mówił, że z czasem to, co się stało, może do niego dotrze, bo na razie jeszcze nie dotarło – dodaje Anna Nowicka.