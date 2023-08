Zooleszcz GKM Grudziądz jedzie do Częstochowy. Szanse na play off - minimalne [składy]

Ekipa Zooleszcz GKM liczyła, że w tym roku wreszcie uda się awansować do play off. Po słabym początku sezonu drużyna się rozpędziła, wykorzystując przy okazji kłopoty rywali z Krosna i Leszna. W Grudziądzu znów przyszedł jednak słabszy moment, co tym razem wykorzystały leszczyńskie "Byki". Unia uporała się z kontuzjami, wygrała z niepokonaną wcześniej Spartą i zepchnęła GKM na 7. miejsce w tabeli.

Kwestia tego, która z tych drużyn ostatecznie znajdzie się w gronie sześciu uczestników play off, rozstrzygnie się pod koniec tygodnia. W zasadzie już w piątek, bo jeśli grudziądzanie chcą jeździć w play off, muszą wygrać w Częstochowie. To wydaje się mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę siłę i ostatnie wyniki obu drużyn.

Jeśli jednak Zooleszcz GKM sprawi niespodziankę i pokona "Lwy" na ich terenie, musi jeszcze liczyć na to, że Unia w niedzielę wyjedzie z Krosna bez punktów.