ZOOleszcz GKM Grudziądz już czeka na Falubaz. Robert Kościecha: "Jestem spokojny"

Za dwa tygodnie (23 czerwca) do Grudziądza przyjedzie Falubaz Zielona Góra . Wynik tego spotkania może zaważyć nawet na przyszłości grudziądzkiego klubu.

Gdy wydawało się, że po słabym początku sezonu, GKM wreszcie wychodzi na prostą (wygrane z Unią Leszno i Apatorem Toruń), kontuzji doznał Jason Doyle. Australijczyka można było zastępować tylko do końca pierwszej rundy sezonu zasadniczego, więc klub wypożyczył z Poznania Michaela Jepsena Jensena .

- Jensen nieźle się zaprezentował. Najważniejsze, że miał dobre starty, bo to jest teraz kluczowe w żużlu - ocenił trener GKM Robert Kościecha. - Sporo czasu nie było go w ekstralidze, również na torze w Lublinie, więc wynik jest pozytywny. Zaprezentował się dobrze i mam nadzieję, że potwierdzi to w meczu z Falubazem.