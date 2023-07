Zooleszcz GKM Grudziądz wypunktowany w Lesznie! Fatalny mecz Pedersena, play off zagrożony

Zgodnie z zapowiedziami leszczyńskiego klubu, do składu Unii wrócili Chris Holder i Grzegorz Zengota, którzy dość długo pauzowali z powodu kontuzji. Wyglądało na to, że największe kłopoty leszczynianie mają za sobą, więc zapowiadało się zacięte spotkanie. Tym bardziej, że stawką było nie tylko bezpieczne miejsce w kontekście utrzymania się w PGE Ekstralidze, ale też miejsce w fazie play off.

Goście bardzo liczyli, że w Lesznie wreszcie przełamią wyjazdową niemoc i przypieczętują realizację celu na ten sezon. Tyle że leszczynianie bardzo szybko zaczęli im to wybijać z głowy.

Poza pierwszym wyścigiem, w którym Wadim Tarasenko i Max Fricke dowieźli remis (pokonując rekonwalescenta z Australii), kolejne trzy wyścigi kończyły się podwójnymi wygranymi gospodarzy. Po pierwszej serii Unia miała już 12 punktów przewagi nad Zooleszcz GKM. To był prawdziwy nokaut.