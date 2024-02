Zosia z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Julia Wróblewska. Uczy się gry na skrzypcach!

W lutym 2019 Wróblewska wyznała, że cierpi na zaburzenia psychiczne oraz leczy się farmakologicznie i psychiatrycznie. W kolejnych miesiącach opowiadała o życiu w chorobie, nie zdradzając jednak z czym dokładnie się zmaga. W końcu poinformowała, że cierpi na borderline - zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego i decyduje się na półroczny pobyt w szpitalu. Aktorka zniknęła ze świata mediów , sporadycznie publikując posty na portalach społecznościowych. Jej mama, Anna Wróblewska, wyznała, że zastanawia się czy Julia powinna w ogóle wrócić do show biznesu.

Julia Wróblewska - Zosia z "M jak miłość"

Julia Wróblewska w "M jak miłość" grała Zosię Warakomską. Była to jedna z ulubionych dziecięcych postaci w serialu. Gdy Zosia została sierotą, przygarnęli ją Tomek (Andrzej Młynarczyk) i Małgosia (Joanna Koroniewska) Chodakowscy. Potem Zosią zaopiekowała się Joasia (Barbara Kurdej-Szatan). Dziś żadnego z tych bohaterów w serialu już nie ma, gdyż ostatecznie także Julia Wróblewska odeszła z "M jak miłość" z powodu złego stanu zdrowia.

Obecnie Julia Wróblewska, po trudnych miesiącach walki z zaburzeniami psychicznymi, wraca do zdrowia i stawia na nowe pasje i realizację siebie. Zaczęła naukę gry na skrzypcach. Aktorka podeszła do lekcji profesjonalnie - kupiła zeszyt do nut, nauczyła się teorii - budowy skrzypiec, prawidłowego trzymania smyczka.