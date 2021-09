ZUS skontroluje pracowników na zwolnieniu lekarskim. Urzędnicy zapukają nawet do sąsiada

Dotychczasowe przepisy zaostrzyła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 września.

Według informacji portalu Bankier.pl, pracownicy, którzy są chorzy tylko na papierze, muszą liczyć się z przykrymi konsekwencjami, jak m.in. zwrot świadczenia chorobowego lub wypadkowego z odsetkami. ZUS, we wspomnianej nowelizacji, otrzymał bowiem podstawę prawną do wystąpienia z żądaniem zwrotu pieniędzy od pracownika, który w jego opinii nienależnie pobierał je z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego. Dotąd w sytuacjach niejednoznacznych taka decyzja należała do sądów.