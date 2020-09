Żużlowa kadra przyjedzie do Bydgoszczy. Będzie mecz

Żużlowa Reprezentacja Polski to jeden z najpoważniejszych kandydatów do złotego medalu w cyklu Speedway of Nations, który odbędzie się pod koniec października w Manchesterze. Wrześniowe spotkanie będzie kolejnym etapem przygotowań obu reprezentacji do tych zawodów. Zawodnicy Żużlowej reprezentacji Polski mają za sobą zgrupowanie kadry, które odbyło się w Szklarskiej Porębie oraz mini zgrupowanie w grodzie Kopernika na początku sierpnia.