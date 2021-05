Żużlowa reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Bydgoszczy [zdjęcia]

Zgrupowanie potrwa trzy dni, a bierze w nim udział 22 zawodników, wytypowanych przez nowego szkoleniowca kadry Rafała Dobruckiego (zawodnicy przyjeżdżają na trening w konfiguracji: seniorzy - juniorzy). Zmienił się nie tylko trener (wcześniej, przez lata kadrą dowodził Marek Cieślak) - w tym roku żużlowcy nie wyjechali na zimowe zgrupowanie, tylko od razu spotkali się na treningach na torze.

Spotkanie w Bydgoszczy i treningi na stadionie Polonii to pierwszy etap przygotowań do walki o medale mistrzostw świata i Europy w sezonie 2021, ale także początek walki o skład na półfinał i (oby) finał Speedway of Nations.

- Zgrupowanie ma charakter treningowo - integracyjny. W trakcie sezonu spotykamy się nie tylko przy okazji Speedway of Nations, ale także meczów reprezentacji Polski. Obóz to jednak wyjątkowa okazja do zintegrowania drużyn. Mamy na zgrupowaniu zarówno juniorów jak i bardzo doświadczonych zawodników - zapewniał Piotr Szymański, Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. - Celem reprezentacji Polski jest zawsze walka o najwyższe laury. Trener Rafał Dobrucki w debiutanckim roku pracy z kadrą chciałby wywalczyć złoty medal. Ja zawsze powtarzam, że naszym celem jest medal z najcenniejszego kruszcu. Tegoroczny finał Speedway of Nations zostanie rozegrany na nowym stadionie w Manchesterze. Tor nie jest jednak problemem, bo nasi jeżdżą dobrze wszędzie - dodał Szymański.