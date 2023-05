Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz spotkali się z kibicami. Zobaczcie zdjęcia

Kibiców na spotkanie zaprosił Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. Po tym, jak odwołany został mecz z Wybrzeżem Gdańsk, a fani nie kryli wściekłości na tę decyzję. Szef bydgoskiego klubu wydał wtedy oświadczenie. - Choć nie my podejmujemy decyzje odnośnie odwołania, przełożenia, opóźnienia meczu, ani nie mamy wpływu, kiedy taka decyzja zostanie podjęta, jako organizator zawodów - przepraszamy. [...] W piątek, 19 maja zapraszamy wszystkich kibiców do parkingu - przekazał.

Spotkanie odbyło się w piątek. Najpierw kibice mogli zobaczyć trening bydgoskiej drużyny. A po nim otwarte zostały bramy parku maszyn. To gratka dla wielu kibiców, którzy na co dzień nie mają możliwości wejścia i obejrzenia z bliska boksów zawodników i całego zaplecza. Była też okazja, by porozmawiać ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami, zrobić zdjęcia czy zebrać autografy. Polonia przygotowała również konkursy dla kibiców, był też grill.