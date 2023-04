Żużlowe prognozy ludzi futbolu. Typuje Dariusz Durda, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

- Stawiam na Motor Lublin. Transfer Zmarzlika jeszcze wzmocnił ten zespół. Mają trochę słabszych juniorów, ale seniorzy powinni zrobić różnicę. Liczę, że Apator powalczy o najniższy stopień podium. Emil Sajfutdinow powinien być wartością dodaną tej drużyny. Co do GKM, to mam nadzieję, że zapewnią sobie spokojne utrzymanie i miejsce w granicach szóstego. Sercem jestem za Polonią, ale Falubaz Zielona Góra jest przed nią pod względem finansów i co za nimi idzie, także składu. Tam jest duże ciśnienie w kwestii powrotu do ekstraligi. Zmarzlik jest głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. On z każdym sezonem się rozwija i jest krok przed rywalami - typuje prezes Durda.