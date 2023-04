Żużlowe prognozy ludzi futbolu. Typuje Eugeniusz Nowak, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Prezesa Nowaka zapytaliśmy o prognozy na sezon. Kto zostanie mistrzem Polski? Jak w PGE Ekstralidze spiszą się Apator Toruń i GKM Grudziądz? Czy Abramczyk Polonia Bydgoszcz wywalczy awans do elity? Czy Bartosz Zmarzlik obroni tytuł mistrza świata?

- Walka o mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między Motorem Lublin a Betardem Wrocław. Mają najsilniejsze składy i to powinno być widoczne w meczach. Liczę, że Apator włączy się w walkę o medale. Jako lokalny patriota życzę, by GKM spisał się lepiej niż w poprzednich latach. Nicki Pedersen ze swoim doświadczeniem powinien wpłynąć mobilizująco na resztę zespołu, co zaowocuje wejściem do play off. Skład, który jest w Polonii daje nadzieję, że uda się wywalczyć awans do ekstraligi. Liczę na dalszy rozwój Wiktora Przyjemskiego. Są David Bellego, Kenneth Bjerre, Benjamin Basso czy Andreas Lyager. Falubaz Zielona Góra też ma silny zespół, ale wierzę w polonistów. Jako kibic polskiego sportu życzę Bartoszowi Zmarzlikowi obrony tytułu. Jest jeszcze młody, a już doświadczony - typuje prezes Nowak.