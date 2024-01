Zwarcie ozdób choinkowych przyczyną tragedii w Murowańcu pod Bydgoszczą. Takich pożarów jest w regionie sporo

Powinno się też czytać instrukcję lampek. Tam znajdują się informacje, j ak długo mogą być włączone, by nie zagrażało to bezpieczeństwu.

- Jeśli kupiliśmy lampki w sprawdzonym źródle, a nie na ulicy czy bazarku, to jednak mamy mniej powodów do obaw, że wybuchnie pożar - mówi starszy kapitan Karol Smarz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Tak sprawdzimy lampki choinkowe

Rzecznik PSP, że warto - od czasu do czasu, przejrzeć kable światełek, zwłaszcza tych używanych kolejny sezon, czy nie mają przetarć, nie są naderwane, pęknięte, bo to w kontakcie z prądem może być niebezpieczne.

W razie uszkodzeń może dojść do pożaru, który w środowisku choinki lub też firanek okiennych bardzo szybko rozprzestrzenia się.

- Choć światełka ledowe nie nagrzewają się do wysokich temperatur i ryzyko powstania pożaru jest mniejsze, to jednak również podłączamy je przecież do prądu. Lampki powinny się palić tylko w przypadku, gdy jesteśmy w ich pobliżu, wyjmijmy wtyczkę z gniazdka, gdy wychodzimy z domu lub idziemy spać - radzi Karol Smarz.

Według strażackich doświadczeń i statystyk wiele instalacji, z których tworzy się ozdoby czy iluminacje świąteczne, jest niestety źle skonstruowanych.

Niestety, to czas, gdy pożarów od lampek jest więcej.

I tak np. niedawno w Koszalinie ogień zaczął się od choinki i, jak zwykle bywa w takich przypadkach, szybko się rozprzestrzenił.

„To było dosłownie 10, może 15 minut od włączenia tych lampek” - opowiadała reporterowi Polska Press mieszkanka domu, w którym wybuchł pożar. „Choinkę, otoczoną lampkami, zostawiłam w pokoju syna, który miał niebawem wrócić do domu. Chciałam mu stworzyć przedświąteczny nastrój. Zeszłam na parter, aby dokończyć przygotowanie posiłku. Już chwilę później poczułam podejrzany zapach. Pobiegłam na piętro, otworzyłam drzwi i od razu zobaczyłam buchający ogień z pokoju syna. Szybko zbiegłam na dół krzycząc do męża, że mamy pożar. Gdy mąż spróbował wbiec na górę, nie był już w stanie dostać się do pomieszczeń, na klatce kłębił się gryzący dym.