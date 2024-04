Życie stracone na torach. Po śmierci Emilki i Igi w wypadkach tramwajowych w Bydgoszczy

Ta jedna z najczęściej powtarzanych brzmi tak: - Prawdopodobnie poszło o zakład. Emilka miała uzgodnić ze znajomymi ze szkoły, że podejdzie do chłopaka, który stoi ze swoją dziewczyną w pobliżu przystanku, i złapie go za rękę. Tak dla żartu i tak też zrobiła. Znała chłopaka przynajmniej z widzenia. Chodzili do jednego ogólniaka. Chłopak jednak gwałtownie zareagował. Odepchnął Emilię, nie widział tramwaju, bo stał do niego tyłem. Słyszeć też nie mógł. Z obu stron ciągnie się ruchliwa ulica, trwały godziny szczytu, a jeszcze masa uczniów stała na przystanku. Każdy z każdym rozmawiał, przekrzykiwał jeden drugiego. Miejsce, gdzie pasażerowie czekają na tramwaj, jest bardzo wąskie. Dziewczyna wpadła na tory. Akurat nadjeżdżał tramwaj. Dziewczyna znalazła się na torowisku jakieś dwa metry przed pojazdem. Motorniczy nie miał szans go zatrzymać.

Nadeszło czwartkowe popołudnie w Bydgoszczy, 18 kwietnia 2024. Uczniowie wracali do domów. Grupka nastolatków, głównie ci z VIII Liceum Ogólnokształcącego, szła na przystanek przy ul. Fordońskiej. Wśród nich Emilka, niespełna 15-latka. Świadkowie opowiadają, co się stało w kolejnych minutach, chociaż jednolitej wersji brak.

Izba dziecka

- Samochód osobowy waży od półtorej do dwóch ton - tłumaczył Piotr Bojar, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych i biegły sądowy, podczas debaty o bezpieczeństwie, zorganizowanej w tym tygodniu w Fordonie. - Autobus waży kilkanaście ton. Sama masa własna tramwaju to 40 ton. Zatrzymać taką masę wymaga niesamowitej energii i długiej drogi hamowania.

To nie pierwszy dramat, jaki rozegrał się w tej części Bydgoszczy w bieżącym roku. Iga (lat 14) spieszyła się na tramwaj w Fordonie. Był styczeń. Najpierw przebiegła przez pasy przy ul. Kaliskiego, później wbiegła na przejście przez tory. Wtedy z przeciwnej strony nadjechał drugi tramwaj. Motorniczy gwałtownie hamował, a i tak doszło do potrącenia. Dziewczynka wpadła pod pojazd. Ratownicy musieli podnieść skład, żeby wydostać Igę. Zmarła w szpitalu.

Zakaz korzystania

Nastolatka ponoć rozmawiała przez telefon, gdy biegła na przystanek. Nieuwaga i technologia zawiniły. Według części ekspertów ds. bezpieczeństwa, w Polsce powinien obowiązywać całkowity zakaz korzystania z komórek podczas przechodzenia przez ulice i tory. Przepisy w tej kwestii są natomiast niejednoznaczne. W czerwcu 2021 roku, przypomnijmy, wprowadzony został zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia bądź przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku. Z powyższego przepisu wynika, że Kodeks drogowy nie zakazuje zupełnie pieszym rozmawiania przez komórki na pasach. Wolno to robić, ale zachowując czujność.

Brawura na drodze

Pieszych, którzy zbyt pewnie czują się na tejże drodze, jest wielu. - Brawura nie popłaca, też ta na jezdni i chodniku - sądzi Karolina Kliszewska z Bydgoszczy, pedagog, współpracująca przede wszystkim z nastolatkami. - Zwłaszcza w przypadku młodzieży zgubne jest korzystanie z telefonu komórkowego. Nastolatek czy nawet kilkulatek, idący po ulicy wpatrzony w ekran komórki, to dzisiaj niemal codzienność. Często ci młodzi ludzie mają założone słuchawki, więc nie słyszą ani sygnałów dźwiękowych tramwaju czy autobusu, ani krzyków ostrzegających innych przechodniów. To jest ten moment, kiedy brakuje sekundy lub dwóch, żeby zareagować i odciągnąć młodego człowieka z torów albo jezdni. Powtarzam uczniom, z którymi współpracuję: wyłączcie na drodze komórki, włączcie myślenie. Łatwo zrozumieć im nie jest.

Kliszewska zwraca również uwagę na niebezpieczne wyzwania, podejmowane przez nieletnich. - Pod koniec 2023 roku głośno zrobiło się o nastolatkach pełzających po sklepach w całej Polsce. To challenge typu czołganie przez pełzanie. Klienci musieli uważać pod nogi w marketach, ponieważ młodzież właśnie tam się skradała. Później wstawiała do netu filmiki z nietypowego spaceru, tak dla poklasku. Znikanie z domu na kilkanaście bądź kilkadziesiąt godzin oraz jedzenie ryzykownych połączeń produktów spożywczych, żeby wywołać bóle brzucha, stanowią kolejne pseudozadania, jakie pojawiają się w internecie w challenge’ach.

Przegrany zakład

Przypadek znowu z Bydgoszczy: 16-latka wieczorem powiedziała rodzicom, że wybiera się do koleżanki. Parę godzin później zorientowali się, że zostawiła telefon w pokoju. Zadzwonili do przyjaciółki córki. Usłyszeli, że się nie umawiały. Do późnej nocy dzwonili do znajomych córki i pisali na messengerze do osób, które miała wśród znajomych na Facebooku. Zero śladu. Minęło jakieś 11 godzin od zaginięcia. Rodzice właśnie mieli dzwonić na policję, gdy latorośl wróciła. Rzuciła na powitanie: - Przez te wasze telefony przegrałam.

Okazało się, że założyła się z kumpelkami. Miała zerwać kontakt z matką i ojcem na dwie doby. Była zła, że nie wytrzymała pół doby.