Życzenia świąteczne dla rodziny i przyjaciół. Zobacz propozycje życzeń na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne składamy co roku na Boże Narodzenie naszym najbliższym: rodzinie i przyjaciołom. Nie macie pomysłu, jakie życzenia złożyć na święta 2023? Zobaczcie nasze propozycje na najpiękniejsze życzenia świąteczne.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023

Święta Bożego Narodzenia spędzone w rodzinnym gronie to dla wielu najpiękniejszy dzień w roku. W tym magicznym okresie obdarowujemy się prezentami i składamy sobie najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Najbliższym życzymy wszystkiego najlepszego, chociaż często nie wiemy, jak wszystkie te życzenia ubrać ładnie w słowa. Z pomocą przychodzą wierszyki, rymowanki i inne piękne życzenia, które można znaleźć w internecie i się nimi zainspirować. Jeśli i Wy nie wiecie, jakie życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2019 złożyć rodzinie i przyjaciołom, zobaczcie nasze propozycje!

Życzenia świąteczne: wierszyki i rymowanki

Najpopularniejsze życzenia świąteczne to wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Zobaczcie przykładowe życzenia, które pochodzą ze strony wierszykolandia.pl. Smacznej Wigilii i całusów moc

w tę najpiękniejszą w roku noc!

Szczęścia kilogramów,

ze śniegu bałwanów!

Życzliwych ludzi wokół

i żadnej łezki w oku! życzy... Tradycyjnie, jak co roku,

sypią się życzenia wokół.

Większość życzy świąt obfitych

i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę:

uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha.

Wesołych Świąt!

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

że może z niej uczynić Betlejem.

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,

że może przyjąć nowo narodzoną miłość.

Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,

a miłość przyjdzie sama. Radosnych świąt! Niech w święta w Twym domu zagości

mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek. Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt! Dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów!

Dużo bąbelków w szampanie

i kogoś kto Ci zrobi śniadanie!

A na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku! Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt! By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek. Gdy nadejdzie czas Wigilii i opłatek weźmiesz w ręce,

choć ja będę gdzieś w oddali - z Tobą zawsze moje serce.

Gdy przełamiesz ten opłatek, o mnie wspomnij na ostatek.

Ja życzenia ślę Ci stąd i wesołych życzę Świąt. W tym dniu radosnym, oczekiwanym,

gdzie gasną spory, goją się rany,

życzę wam zdrowia, życzę miłości,

niech mały Jezus w sercach zagości,

szczerości duszy, zapachu ciasta,

przyjaźni, która jak miłość wzrasta,

kochanej twarzy, co rano budzi

i wokół pełno życzliwych ludzi. Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,

przesłać życzenia się godzi.

Przyjmijcie zatem z rąk naszych

garść życzeń najlepszych

zdrowia, spokoju, radości,

a w Nowym Roku - olbrzymiego Rogu Obfitości.

