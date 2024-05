Życzenia wielkanocne- krótkie, śmieszne i oficjalne. Życzenia, wierszyki i grafiki wielkanocne do wysłania

Życzenia na Wielkanoc 2024 - oto przykładowe życzenia dla rodziny i przyjaciół

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia! Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób przesyłają...

Ogarnięci tą wielką tajemnicą życzymy Wam wiele radości i dobra. Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech stanie się dla Was źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku.

Życzę Wam, Kochani, aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Niech ten czas przyniesie Wam mnóstwo odpoczynku A na stole niech będą same pyszności. Mokry dyngus niech oczyści Was na wiosnę I niech te dni będą bardzo radosne!

Wielkanoc to czas radosnego świętowania, który wiąże się z licznymi tradycjami. Jedną z nich jest składanie życzeń wielkanocnych. Przygotowaliśmy dla Ciebie zbiór najpiękniejszych życzeń na Wielkanoc…

Życzenia wielkanocne 2024 - krótkie, śmieszne i poważne życzenia

Moc prezentów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach Wielu wrażeń, mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy. Życzę jaja święconego i wszystkiego najlepszego!

Śmieszne życzenia wielkanocne 2024 - dla rodziny i znajomych

W poniedziałek rano zajączek zalany.

Kury z nim tańcują, jajka mu malują.

Kogut wciąga kreskę, podkręca imprezkę.

Cała sala się buja, DJ gra ALLELUJA!

Beczy w trawie baraneczek

nawołując wniebogłosy

Życzę zdrowia i radości

Wam z okazji Wielkiej Nocy

I dyngusa mokrutkiego

By Wam szczęście dopisało

By rodzinne były święta

By wam nic nie brakowało