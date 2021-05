02.05.2021. Plan piłkarskich transmisji TV na niedzielę. Puchar Polski i Bitwa o Anglię

Wydarzeniem niedzieli będzie finał Pucharu Polski, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z Arką Gdynia . Faworytem jest ekipa z Częstochowy, dla której sam awans do finału jest największym sukcesem w historii klubu. Z kolei arkowcy dwa razy zdobywali Puchar Polski (1979, 2017).

Hitem 34. kolejki ligi angielskiej będzie spotkanie Manchester United - Liverpool czyli dwóch najbardziej utytułowanych klubów na Wyspach Brytyjskich. Z tego powodu ich mecze nazywa się Bitwą o Anglię. Teoretycznie Man. Utd ma jeszcze szansę na kolejny tytuł, ale do końca sezonu musiałby wygrywać, a ich lokalny rywal Manchester City musiałby przegrywać. W praktyce mało jest to możliwe. Z kolei Liverpool cały czas walczy o miejsce w pierwszej czwórce, które premiowane jest grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Też wszystko nie zależy od nich do czwartej Chelsea tracą 4 punkty.