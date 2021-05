03.05.2021. Plan piłkarskich transmisji w TV. Fabiański i Piątek w grze

03.05.2021 to już ostatni dzień świątecznej majówki. Fani piłki nożnej znajdą w poniedziałek co najmniej kilka spotkań do oglądania.

Do walki o utrzymanie w lidze niemieckiej wraca Hertha Berlin. Zespół, w którym występuje Krzysztof Piątek, przez ostatnich kilkanaście dni przebywał na kwarantannie z powodu wykrycia koronawirusa w ekipie z Berlina. Hertha jest na przedostatnim miejscu i do pierwszej bezpiecznej pozycji brakuje jej czterech punktów, ale ma rozegrane o trzy mecze mniej niż rywale w walce o utrzymanie.

