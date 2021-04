Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza Bydgoszcz wybiło odznakę na jubileusz 75-lecia. Można ją wylicytować

Polska Spółka Gazownictwa za około miesiąc wznowi przerwaną w grudniu 2020 r. budowę gazociągu w powiecie brodnickim

Do Starostwa Powiatowego w Brodnicy trafiła podpisana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. umowa na wykonanie gazociągu w pasie drogi powiatowej, a co za tym idzie PSG po kilku miesiącach zgadza się na przedłożenie powiatowi brodnickiemu gwarancji bankowej na kwotę kilku milionów złotych, która ma być zabezpieczeniem dla budowy remontowanej w 2016 r. drogi powiatowej z chodnikiem od torów kolejowych do końca wsi Podgórz. Po trwającej obecnie analizie tej umowy przez prawników i po podpisaniu jej przez starostwo, przerwane w grudniu 2020 r. prace przy budowie gazociągu prowadzącego z Brodnicy przez Podgórz i Szczukę do Jastrzębia mają zostać wznowione za około miesiąc.