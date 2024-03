Kluby żużlowe zainkasują fortunę. Padła konkretna kwota!

Jak zwykle przy takich okazjach, środowisko elektryzuje wartość umowy. Wygląda na to, że padł kolejny finansowy rekord w żużlu. Jak ujawnił Mateusz Puka z serwisu Sportowe Fakty, Canal+ wyłoży ponad 210 mln zł za trzyletnie prawa do transmitowania PGHE Ekstraligi. To oznaczałoby wzrost rocznej kwoty do podziału na kluby z 60 mln do 70 mln złotych. Więcej zainkasują także kluby z Metalkas 2. Ekstraligi, w tym wypadku opłata za prawa do transmisji wzrosła z 1,5 mln do około 10 mln zł. Z tego wynika, że całość kontraktu telewizyjnego to blisko ćwierć miliarda złotych!