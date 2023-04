11-Letnia Julka ze Świecia ma chore serce. Musi przejść kosztowną operację w Bostonie. Zobacz wideo

Pani Sylwia o chorobie córki dowiedziała się po 20 tygodniu ciąży . - Po narodzinach stwierdzono inną wadę, niż wcześniej zakładano - wspomina Sylwia Trochowska , mama Julki. I dodaje fachowym, medycznym językiem: - To wrodzone skorygowane przełożenie pni tętniczych z ubytkiem międzykomorowym, zwężeniem zastawkowym i podzastawkowym tętnicy płucnej. W skrócie: To rzadka i złożona wada serca . Do tego wszystkie narządy są odwrócone jak w lustrzanym odbiciu.

- Niestety w Polsce nie zakwalifikowano nas do żadnej operacji - ubolewa pani Sylwia. Ale ratunek jest. Daleko, bo za oceanem. Młoda mieszkanka Świecia została zakwalifikowana do operacji przez profesora Pedro J. del Nido, szefa kardiochirurgii w Boston Children's Hospital, jednego z najwybitniejszych kardiochirurgów na świecie. - Profesor jest w stanie przywrócić prawidłową funkcję serca, zamknąć ubytek i udrożnić tętnice. Da to szanse na normalne życie - mówi pani Sylwia. Oczywiście w grę wchodzą duże, ogromne wręcz pieniądze. - Potrzeba 1,5 mln zł. To nieosiągalna dla nas kwota - mówi Sylwia Torchowska.

Do tej pory zorganizowano już wiele imprez charytatywnych, z których dochód trafi na leczenie Julki. Zebrano 340 tys. zł. Kwota wrażenie robi. Ale wciąż brakuje sporo. - Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają Julce - mówi pani Sylwia.