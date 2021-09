12 000 zł też na dzieci urodzone w 2021 roku? Tak, ale nie na wszystkie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Jest jednym z filarów "Polskiego Ładu". Zacznie obowiązywać od nowego roku.

- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma m.in. działać pronatalistycznie, czyli wpływać pozytywnie na decyzje poszczególnych rodzin o kolejnym dziecku, innymi słowy wpływać na zwiększenie liczby urodzeń. Z perspektywy demograficznej małżeństwo jest najtrwalszą formą funkcjonowania rodziny i statystycznie to w małżeństwach dzietność jest najwyższa. Jest więc uzasadnione wzmacnianie małżeństwa - przekonuje Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.