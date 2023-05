1/2 finału Regionalnego Pucharu Polski: FAF Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Znamy finalistę [zdjęcia]

Druga połowa była już dużo słabsza. Było dużo walki, jak to w meczu derbowym, ale bez klarownych sytuacji strzeleckich. Częściej przy piłce byli zawiszanie, ale niewiele z tego wynikało. Piłkarze Elany skupili się na bronieniu dostępu do swojej bramki i na kontratakach. Gole nie padły więc doszło do dogrywki.

W niej gra wyglądała podobnie i doszło do serii rzutów karnych. Jedenastki lepiej wykonywali zawiszanie i to oni zagrają w finale. Bohaterem był Michał Oczkowski, który obronił dwa karne.