Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz na archiwalnych zdjęciach. Mnóstwo emocji!

- Nie generalizuję i nie stosuje takiego wartościowania - mówi Piotr Kieruzel, trener Elany. - Przyjęliśmy, że rozgraniczamy każdy mecz. To co się zdarzyło w Gdyni jest dla nas już historią. Skupiamy się tylko na niedzieli i chcemy się jak najlepiej przygotować do spotkania z Zawiszą i naprawdę nie ma znaczenia jak bydgoszczanie zagrali w środę i jaki osiągnęli wynik - przekonuje szkoleniowiec żółto-niebieskich.