12 tysięcy plus dla rodzin. Nowy dodatek rodzinny - dla kogo, jakie zasady?

Założeniem Nowego Ładu jest walka ze skutkami, jakie spowodowała pandemia. Politycy partii rządzącej przygotowali strategie działania, która obejmuje między innymi reformy służby zdrowia, podatków, czy emerytur. Zmiany nie ominą również Polskich rodzin, którym rządzący dedykują zmiany. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowy dodatek rodzinny. 12 tys. złotych ma być kwotą dla każdej rodziny na 2. ,3. i kolejne dzieci do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia.

Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia - powiedział Mateusz Morawiecki