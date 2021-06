12-latka z Kujawsko-Pomorskiego wstawia swoje zdjęcia pornograficzne do netu. Pod tym kryje się tragedia Katarzyna Piojda

Próba zdobycia popularności za pomocą żartów wśród rówieśników czy może krzyk rozpaczy? Zdania na temat zachowania 12-latki są podzielone. Pixabay.com

- Skoro matka i ojciec nie radzą sobie z 12-latką, wstawiającą swoje pornozdjęcia do internetu, to niech kuratorium nią się zainteresuje - mówią inni rodzice. No i kuratorium się zainteresowało.