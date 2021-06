12-latka wstawia zdjęcia porno do internetu. Koleżanki, koledzy i ich rodzice wiedzą. Jej rodzice - nie

To jeden wpis, ale nie jedyny. Z następnego da się wywnioskować, że pewną przysługę seksualną (nie napiszemy, jak konkretnie ją nazwała) wykonuje za 3 grosze. Wstawia też niecenzuralne zdjęcia. Na pierwszej z brzegu fotce widać, jak liże loda. Tyle, że tutaj nie chodzi o zwyczajne jedzenie loda. Zresztą młoda internautka potwierdza to w podpisie pod zdjęciem. 12-latka imponuje niektórym dzieciakom swoją pomysłowością. Zostawiają polubienia pod kolejnymi postami. Przykładowo: tego o Malediwach polubiło dziewięć osób.

„Hej jest tu może jakiś sugar daddy któremu dam d...y i opłaci mi wakacje na Malediwach PS: musi mieć dużego żeby mnie zadowolił” - to jeden z wpisów (pisownia oryginalna) autorstwa uczennicy VI klasy podstawówki w województwie kujawsko-pomorskim (celowo nie podajemy miejscowości i szkoły). Posty publikuje na swoim koncie, podając prawdziwe nazwisko.

Znajomi dziewczynki od dłuższego czasu śledzą jej śmiałe poczynania w sieci. Kariera szóstoklasistki w internecie kwitnie przynajmniej od marca 2021 roku. Jej rodzice nie wiedzieli nic na ten temat. - Matka i ojciec raczej nie interesują się tym, co córka robi - mówią inni rodzice, którzy przez przypadek zobaczyli publikacje dziewczynki. - Pewnie, te posty to głupie żarty. One są jednak wulgarne i nasycone pornografią. Nie tylko mała autorka powinna ponieść konsekwencje. Jej mama i tata powinni odpowiedzieć za brak sprawowania należytej opieki nad dzieckiem.

Pogadanki o cyberprzemocy

Zadzwoniliśmy do dyrekcji podstawówki. Potwierdziło się, że sprawa dotyczy uczennicy tej placówki.