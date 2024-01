13-latka spod Inowrocławia powiadomiła ośrodek pomocy społecznej, że mama bije ją i siostrę. "Nie jestem złą matką"

- Zostałam zaproszona na rozmowę do szkoły, ale jeszcze nie wiedziałam, w jakiej sprawie - mówi. - Zabrałam młodsze dziecko. Na miejscu czekali m.in. przedstawiciele ośrodka, pedagog ze szkoły córki i policja. Usłyszałam, że córka mnie zgłosiła. Od razu skierowali nas do lekarza w przychodni. W przypadku 13-letniej córki obdukcja wykazała, że ma chyba siniaki albo inne ślady pobicia. U 4-letniej nikt nie dostrzegł żadnych śladów.

3-osobowa rodzina mieszka pod Inowrocławiem. W poniedziałek, 15 stycznia, starsza córka zamiast do szkoły, poszła rano do ośrodka pomocy społecznej. Pokazała paniom list pożegnalny, który sama napisała. Z treści wynikało, że nastolatka nie chce wracać do domu, bo mama ją i jej siostrę bije. Socjalni od kilku lat znają rodzinę. Chwilę później mama dziewczynek odebrała telefon.

Mama dziewczynek wyjaśnia z płaczem: - Wróciłam do domu już bez dzieci. Może 2 czy 3 razy uderzyłam dziewczynki i czasami puszczają mi nerwy, ale nie jestem złą matką. Zrobię wszystko, żeby córki wróciły.

Starsze dziecko kilka lat temu już przebywało w placówce, lecz wróciło do matki. Dla młodszego to pierwsza tego rodzaju rozłąka. Świadkowie interwencji dziwili się, że dziewczynki nie protestowały. - Żadna nie płakała, nie krzyczała, nie wyrywała się do mamy, co jest przecież naturalne i częste w sytuacji, gdy dzieci zostają rozdzielone z rodzicami - opowiada nam jeden. - Od razu poszły z obcymi dla siebie osobami. To jakby znaczyło, że w ich domu rzeczywiście działo się źle i chciały z niego się wydostać.