16 tysięcy mieszkańców Kujaw i Pomorza pracuje w ciężkich warunkach. Oto najbardziej niebezpieczne firmy

Najcięższą pracę w kraju wykonują górnicy, stąd - w podziale na województwa - najwięcej osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia jest w Śląskiem i Dolnośląskiem. Na Śląsku to blisko co siódmy pracownik!

Tutaj jest bardzo niebezpiecznie!

Co ponad 4. kobieta w regionie pracuje w ciężkich warunkach

Biorąc pod uwagę płeć widać, że w warunkach zagrożenia pracują głównie mężczyźni. W 2022 roku kobiety stanowiły 17,7 proc. wszystkich zatrudnionych w ciężkich warunkach, co oznacza, że blisko co szósty taki pracownik to kobietą. W przypadku pań najtrudniejsze warunki pracy zarejestrowano w województwie łódzkim, gdzie co trzecia osoba zatrudniona w ciężkich warunkach była kobietą. Natomiast najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie małopolskim, gdzie kobietą była co ósma osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia. Na Kujawach i Pomorzu wychodzi, że ponad co czwarta.