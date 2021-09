18-letni mieszkaniec gminy Kruszwica wziął samochód kolegi, pojeździł i... uderzył w drzewo

Patrol ujawnił uszkodzony pojazd marki Daewoo Matiz, który zatrzymał się na drzewie.

- Po numerach rejestracyjnych samochodu policjanci ustalili właściciela i pojechali do jego miejsca zamieszkania. Okazało się jednak, że ten wyjechał do kolegi. Dlatego policjanci szukali dalej. Dotarli do tego mężczyzny. Podczas ustaleń okazało się, że właściciel nadal przebywa z wizytą i od policjantów dowiedział się o uszkodzonym pojeździe. Również wówczas policjanci zebrali informacje jak dokładnie doszło do zdarzenia - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.