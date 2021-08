19-letni bydgoszczanin zatrzymany koło Mroczy z narkotykami

- Policjanci dali mu znak sygnałami świetlnym i dźwiękowym, by zatrzymał się. Gdy kierowca zorientował się, że funkcjonariusze chcą go zatrzymać do kontroli, wyrzucił coś przez okno - informuje mł. asp. Zofia Wrzeszcz, p.o. oficera prasowego KPP w Nakle.

Jak dowiedzieliśmy się – w porzuconym pakunku znajdował się woreczek strunowy z suszem. Po zbadaniu okazało się, że zabezpieczona substancja to marihuana o wadze ponad 34 gramów.

Funkcjonariusze przeszukali także domek letniskowy, który użytkował 19-latek z Bydgoszczy. Znaleźli w nim 100 gramów metaamfetaminy.

- 19-letni właściciel zabronionych środków został zatrzymany i usłyszał zarzut udzielenia i posiadania znacznych ilości narkotyków. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - informuje mł. asp. Zofia Wrzeszcz.

Od mężczyzny pobrano krew do badania, by sprawdzić czy nie kierował on autem będąc pod wpływem środków odurzających.