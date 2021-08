Rondo w Szubinie miało być gotowe w czerwcu. Termin jednak przesunięto [zdjęcia]

Co spowolniło wykonawcę? - Przyczyn opóźnienia i zmiany terminu zakończenia prac było kilka, między innymi problemy z pracownikami wynikające z Covid -19, ale też pewne nieprzewidziane sytuacje na placu budowy związane m.in. z przebiegiem instalacji teletechnicznej – tłumaczy Marek Nowicki. A wykonawcą tej inwestycji, która kosztować będzie ponad 1.652 tys. zł, wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG z Inowrocławia.

Prace na rondzie wciąż trwają choć mamy już drugą połowa wakacji. O przyczyny opóźnień spytaliśmy Marka Nowickiego, dyrektora Wydziału Inwestycji w szubińskim magistracie. Wyjaśnił, że wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia do 16 sierpnia. I zgodę na to otrzymał. Na zakończenie prac poczekać więc musimy jeszcze przynajmniej kilka dni.

W ratuszu przyznają, że teraz nie widać szybkiego postępu prac na budowie, co może niepokoić, ale powodów do obaw nie ma. -To dlatego, że wykonywane są żmudne roboty polegające m.in. na układaniu kostki. Z czasem wszystko będzie wglądało elegancko – zapewnia dyrektor Nowicki.