20 ton odpadów porzuconych w Zakrzewie i Konecku

19 kwietnia około 20 ton odpadów znaleźli leśnicy na drodze lesie w Romanowie (gmina Koneck). Od razu powiadomili policję i inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku.

- To przetworzone odpady komunalne. Mogą być to odpady z gospodarstwa domowego, ale także zakładu, na co wskazuje wstępne ich przetworzenie- tłumaczy Marta Skórczyńska z delegatury WIOŚ we Włocławku. - Kontrola, którą przeprowadziliśmy na miejscu, potwierdziła, że nie są to odpady niebezpieczne.

Kilka dni później, bo 21 kwietnia na działce gminnej, blisko drogi wojewódzkiej nr 252 w Zakrzewie ktoś również wyrzucił około 20 ton przetworzonych odpadów. - Tam znaleźliśmy także kawałki tapicerki i gąbki - dodaje Marta Skórczyńska. - Tu również był jeden transport. Być może sprawy są powiązane, ale to ustalą czynności, które prowadzimy wspólnie z policją.