200 etatów nauczycielskich czeka na obsadzenie w województwie kujawsko-pomorskim

Nauczyciela do przedszkola zatrudnimy

Największe braki dotyczą przedszkoli. To właśnie wniosków o zatrudnienie nauczyciela przedszkola bez wymaganych kwalifikacji (na co kurator może wyrazić zgodę) stanowią dziś większość tego typu pism kierowanych do kuratorium.

- W tej chwili brakuje około 200 nauczycieli. Mówimy tutaj o wakatach i zastępstwach. Przy tym wakat to może być tylko jedna godzina albo cały etat - 18 godzin – przekonywał kurator oświaty Marek Grelik. - Najwięcej, faktycznie brakuje psychologów - około 50. Ale te braki, gdybyśmy popatrzyli ilu jest nauczycieli, stanowią znacznie mniej niż połowę procenta wszystkich nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim. To nie jest nic nadzwyczajnego.

Kurator: nauczyciele chcą nadgodzin

Marszałek: Nie będzie pieniędzy - będzie problem

Według marszałka Piotra Całbeckiego, problemem jest nie tylko brak nauczycieli, ale również rozwiązań systemowych które w kwestii przeznaczonej na oświatę puli środków w budżetach samorządów: - Z pustego i Salomon nie naleje, podwyżki, na które czekają nauczyciele, mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy zmieni się system finansowania i zostaną zwiększone nakłady z budżetu państwa - podkreślał marszałek. - WRDS jest płaszczyzną zażegnywania konfliktów społecznych zanim one eskalują. To nam się dotąd udawało, ale tu sprawa jest inna, mówimy bowiem o kwestiach systemowych - możemy jedynie apelować do rządu i parlamentu. W budżetach samorządów nie ma pieniędzy, aby nadal wypełniać to, jest obowiązkiem państwa. Obecna subwencja oświatowa jest niewystarczająca. A tu nie może zabraknąć pieniędzy – bo edukacja to kwestia naszej przyszłości.