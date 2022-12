20-lat stowarzyszenia wspierającego Olszewkę i Lubaszcz uczczono w starej stodole [ zdjęcia]

Olszewka i Lubaszcz to miejscowości leżące w bliskim sąsiedztwie Nakła. 20-lat temu mieszkańcy obu wsi postanowili pójść wspólną drogą. Założyli stowarzyszenie, by realizować projekty służące obu sołectwom. Impuls dały obawy o Szkołę Podstawową w Olszewce, do której uczęszczały dzieci z obydwu wsi. Jej byt był niepewny. Groziła jej likwidacja. Mieszkańcy postanowili nie składać broni i walczyć. Skończyło się tym, że wzięli sprawy w swoje ręce.