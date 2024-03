25 lat Polski w NATO. Nowa moneta NBP już w sprzedaży, m.in. w Bydgoszczy! Tyle kosztuje

Co na rewersie, co na awersie?

Co na rewersie, co na awersie?

Droga Polski do NATO

Zniewolona porządkiem jałtańskim Polska aż do 1991 r. była jednak zmuszona do uczestnictwa w układzie wojskowym podporządkowanym interesom Moskwy. Dopiero wyzwolenie się spod jej dominacji umożliwiło przyjęcie doktryny obronnej i budowę sił zbrojnych właściwych niepodległemu państwu. Wraz z politycznym i gospodarczym powrotem do świata zachodniego Polska rozpoczęła także proces dołączania do jego struktur militarnych. W kwietniu 1991 r. Rada Północnoatlantycka przyjęła deklarację o partnerstwie z Polską oraz innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W grudniu tego samego roku premier Jan Olszewski zadeklarował wolę pełnego członkostwa Polski w NATO, a minister obrony narodowej Jan Parys uruchomił procedury dostosowania polskiej armii do standardów zachodnich. W Wojsku Polskim dokonano wielkich zmian organizacyjnych, personalnych, a sprzęt sowieckiej produkcji stopniowo zastępowano wyposażeniem dopasowanym do nowych wyzwań. Kadry reorganizowanego gruntownie wojska kształciły się m.in. na uczelniach amerykańskich oraz podczas ćwiczeń i manewrów przeprowadzanych wspólnie z formacjami NATO.