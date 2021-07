25-latka z Kłóbki (pow. włocławski) uwięziona we własnym domu. Czeka na podjazd! Firma budowlana pilnie potrzebna

Czytelniczka (imię i nazwisko znane redakcji) mieszka w Kłóbce (gm. Lubień Kujawski) w podpiwniczonym domu z tzw. wysokim parterem. Wraz z nią mieszka niepełnosprawna 25-letnia córka, która waży ponad 100 kilogramów. Niepełnosprawna nie ma możliwości wyjazdu z domu, bo nie ma podjazdu. - Jeśli zabierana jest do szpitala, to przyjeżdżają dwie karetki, żeby załogi dały radę znieść córkę po schodach z wysokiego parteru - opowiada Czytelniczka, matka 25-latki.

Czytelniczka postarała się o pieniądze na wykonanie podjazdu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przyznało dofinansowanie na wykonanie podjazdu w wysokości 18 tysięcy złotych. Dwa tysiące miałby wynieść wkład własny. Problem jednak w tym, że Czytelniczka nie może znaleźć firmy, która podjęłaby się wykonania podjazdu. A sprawa jest pilna. - Żeby dofinansowanie mogło być wykorzystane, do 15 lipca musi być wykonany kosztorys wykonawczy - mówi zdesperowana Czytelniczka. I dodaje, że podjazd mógłby być wykonany w ciągu miesiąca od wykonania kosztorysu.

Czy znajdzie się firma budowlana, która znajdzie czas na wykonanie kosztorysu i zobowiąże się do wykonania zlecenia w ciągu miesiąca? Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z burmistrzem Lubienia Kujawskiego Markiem Wilińskim. Burmistrz obiecał, że porozmawia z lokalnymi firmami, ale podkreślił, że sytuacja na rynku usług budowlanych w tej gminie jest trudna. Między innymi dlatego, że roboty budowlane wykonywane są na terenach inwestycyjnych, ponadto gmina systematycznie sprzedaje działki budowlane. Większość firm budowlanych z tego terenu ma więc zamówienia na roboty do końca roku.

Jeśliby jednak jakaś firma, niekoniecznie z terenu gminy Lubień Kujawski, zdecydowałaby się na wykonanie podjazdu, podajemy numer telefonu do Czytelniczki - tel. 608 654 066. Podjazd umożliwiłby córce mieszkanki Kłóbki wydostanie się z domu na wózku. Na razie jest więźniem we własnym domu.