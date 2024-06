Gips zakładają, ale nie chcą ściągać, bo nie ma terminów! 7-latka z Bydgoszczy miała nosić gips ponad 2 miesiące!

Pani Karolina opowiada:

- Córka przewróciła się na rowerze i złamała rękę. Na SOR w bydgoskim szpitalu założono jej gips. Byłam przekonana, że po 3 tygodniach idę z marszu do szpitala czy przychodni i mojemu dziecku zdejmą gips. Tak było, gdy ja byłam dzieckiem. Tymczasem okazało się, że trzeba się umawiać na zdjęcie gipsu, a pierwszy wolny termin w Bydgoszczy jest za ponad dwa miesiące! To chore! Córka ma kilka tygodni chodzić w gipsie, bo nikt jej go nie zdejmie? Wykonałam kilkanaście telefonów i ubłagałam panią w jednej przychodni. Będę mogła podejść z córką na zdjęcie gipsu po trzech tygodniach. Czy rzeczywiście takie są przepisy i terminy? Jak to jest w przypadku dorosłych? - pyta nasza Czytelniczka.