26-latek w Ośnie w powiecie aleksandrowskim uderzył w dwa pojazdy. Zobacz zdjęcia i wideo Ewelina Fuminkowska

We wtorek, 28 listopada około godz. 19 na drodze w Ośnie doszło do zderzenie trzech pojazdów. Na miejscu do końca pracowali policjanci i druhowie z OSP Służewo.