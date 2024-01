28-latek oszukał seniorkę z Włocławka. Policja zatrzymała go i odzyskała mienie. Zdjęcia

71-latka z Włocławka przekazała oszustowi gotówkę i biżuterię

Do oszustwa we Włocławku doszło we wtorek 23 stycznia 2024 po godzinie 16. Na telefon stacjonarny 71-letniej włocławianki zadzwoniła kobieta, która podała się za jej córkę. Płacząc poinformowała, że spowodowała wypadek – potrąciła ciężarną i teraz grozi jej więzienie. W rozmowę włączyła się także „policjantka”, która uspokajała zdenerwowaną seniorkę i zapewniała, że pomoże córce wyjść na wolność. Aby tak się jednak stało, potrzebna była wpłata kaucji.