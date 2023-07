Seniorki z Włocławka wpuściły oszustów do mieszkań. Straciły pieniądze i biżuterię

Mieszkanki osiedla Kazimierza Wielkiego i Śródmieścia zostały oszukane

We wtorek (18 lipca) policja otrzymała dwa zgłoszenia o kradzieży pieniędzy i biżuterii na szkodę 80 i 88 letnich włocławianek. Do zdarzeń doszło na osiedlach Kazimierza Wielkiego i Śródmieścia w godzinach 11-13.

„Z relacji obu poszkodowanych wynikało, że do drzwi ich mieszkań zapukał mężczyzna i poinformował o sprawdzaniu sieci wodnej w związku z awarią. Nakazał im odkręcenie wody w łazience i przez kilka minut wspólnie kontrolowali przepływ wody. Ten czas i nie zamknięte drzwi na zamek wewnętrzny najprawdopodobniej wykorzystała inna osoba dokonując kradzieży biżuterii i pieniędzy z szuflad. Po kilkunastu minutach mężczyzna kazał jeszcze kontrolować przepływ wody, a sam opuścił mieszkanie. Kiedy kobiety zauważyły otwarte szuflady zorientowały się, ze zostały okradzione i powiadomiły policjantów” - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku.

Tak działają oszuści podający się za pracowników różnych instytucji

Włocławscy mundurowi przypominają, że sprawcy oszustw i kradzieży na pracowników spółdzielni, oferujących sprzęt do kupienia, czy pracowników instytucji pomocowych, zawsze wykorzystują nieostrożność i zaufanie szczególnie osób starszych i samotnych. Powoduje to, że bez sprawdzenia ich tożsamości, są wpuszczane do mieszkań pokrzywdzonych. Policja zaznacza, że zazwyczaj są to dwie osoby.