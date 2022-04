29 kwietnia 2022 będzie kino w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz repertuar

W piątek 29 kwietnia w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zawita objazdowe kino.

- Kochasz kino i chciałbyś zobaczyć najnowsze premiery na wielkim ekranie? To możliwe dzięki BNP Paribas Idę do kina! Odwiedzamy miejscowości, w których na co dzień nie ma kina i na jeden dzień otwieramy nowoczesną salę kinową. Dzięki naszej wizycie możesz oglądać najnowsze filmowe premiery - informuje Outdoor Cinema Ent.

Projekcje są realizowane w ramach akcji "BNP Paribas. Idę do kina".

O godz. 13 darmowy pokaz bajki Basia2/Бася 2. Na kolejne seanse bilet zwykły kosztuje 18 zł, ulgowy 16 zł. O godz. 14 i 16.30 zapraszamy na "Sonic 2: Szybki jak błyskawica", a o 19 rozpocznie się seans "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a".

Szczegóły i opisy filmów są dostępne na stronie akcji